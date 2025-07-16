T.C.GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2024/204 Esas 10.07.2025 Konu: Gaiplik İlanı

Davacı MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar MEHMET (HASAN YAZICIZADE) - İZZET kızı SAHURE arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİPLİĞİ İSTENENLER: MEHMET (HASAN YAZICIZADE) - İZZET kızı SAHURE

Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer: Giresun ili Merkez İlçesi, Hacıhüseyin Mahallesi, 169 ada 3 parsel