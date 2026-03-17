T.C. GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GİRESUN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/55 Esas

MİRASCI : Berna AYVALI

Davacılar GÜRSEL GÖK, MUSTAFA KEMAL YILDIRIM, SEMA DİKMEN tarafından davalılar ve mirascıları aleyhine Geçit hakkı kurulmasına ilişkin davada mahkememizce yapılan yargılamada tüm adres araştırılmalarına ve gönderilen tebligatlara rağmen Berna Ayvalı'ya tebliğ yapılamadığından,duruşma gün ve saatininilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 24/11/2022 tarih ve 2022/74 Esas 2022/102 sayılı kararı Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 03/04/2024 tarih ve 2024/220 esas, 2024/1950 karar sayılı ilamıyla bozulmakla Mahkememiz 2026/55 Esasına kaydının yapıldığı, duruşmasının 30/04/2026 günü saat 10:35'e bırakıldığı ilanen ihtar ve tebliğ olunur. 11/03/2026