T.C. GÖLBAŞI 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/195 Esas

KARAR NO : 2024/599

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2023/399

Sanık Davutcan BATİR hakkında kasten yaralama yapılan açık yargılama sonunda;

HÜKÜM;Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzer

1-a-) Sanık Davutcan Batır hakkında müştekiye yönelik kasten yaraladığı yapılan yargılama sonucu sabit olmakla TCK.nun 86/1 maddesi uyarınca, TCK 61/1'de yer alan suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın kasta dayalı kusurunun ağırlığı, güttüğü amaç ve saik kriterleri birlikte değerlendirilerek takdiren alt sınırdan temel ceza olarak sanığın 1 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığıneylemini silahtan sayılan bıçak ile gerçekleştirmesi nedeniyle cezası TCK'nın 86/3-e maddesi uyarınca yarı oranında artırılarak sanığın 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın eylemi sonucu mağdurun yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı sabit olmakla, cezası TCK'nın 87/1-d. Maddesi uyarınca 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL 12 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

ç)5237 sayılı TCK'nın 87/1-son cümlesi uyarınca cezanın 5 yıldan az olamayacağı öngörüldüğünden sanığın 5 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Kasten yaralama suçunu, kim tarafından başlatıldığı saptanamayan kavganın oluşturduğu haksız tahrik altında işlediği anlaşılan sanık hakkında hükmolunan cezadan, tahrikin derecesine göre TCK’nin 29/1. maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak sanığın 1/4 oranında indirilerek sanığın 3 YIL 9 AYHAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığın yargılamadaki olumlu tutum ve davranışları, hükmedilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkisi lehine taktiri indirim sebebi kabul edilerek, cezası TCK'nun 62/1Maddesi uyarınca taktiren 1/6 oranında indirilerek sonuç ceza olarak sanığın 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

f) Sanık hakkında şartları oluşmadığından tayin olunan cezasından başkaca kanuni artırım ve indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA

g)SANIĞIN NETİCETEN 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

ğ)Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de 24/11/2015 tarihinde yayımlanmakla yürürlüğe giren 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı kararı da nazara alınarak TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkrası ile 3. fıkrasının 1. cümlesinin uygulanmasına,

h) Sanığa verilen hapis cezasının miktarına göre yasal koşulları bulunmadığından 5271 sayılı CMK 231/5, 5237 sayılı TCK'nun 50 ve51. maddelerinin uygulanmasına yer olmadığına,

ı) Sanığın gözaltında kaldığı sürelerin TCK 63 maddesi gereğince cezasından MAHSUBUNA,

2-)Yargılama nedeniyle yapılan 8 adet tebligat gideri434.00 TL, ATK gideri 285-TL, posta gideri 28-TL olmak üzere toplam: 747-TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3-)Karar kesinleştiğinde 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 16/1.maddesi gereği kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararın, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine BİLDİRİLMESİNE,

Dair, Cumhuriyet savcısının ve sanığın yüzüne karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek suretiyle mahkeme zabıt kâtibine yapılacak beyanla, bu beyanında mahkeme hakimine onaylatılması suretiyleya da ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunarak veya bu hususta dilekçe vererek Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar verilmiş olup ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde tebliğin yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.