T.C. GÖLBAŞI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/276 Esas

DAVACI : TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAVALI : NAZIM BAKMAZ

Ankara ili Gölbaşı ilçesi İncek İmar mahallesi 167 ada 12 parsel sayılı taşınmazın, maliki olan dava dışı Yıldız VERAL'in bilgisi dışında sahte belgeler ile satıldığı, Yıldız VERAL tarafından taşınmazı satın alan Murat POLAT aleyhine tapu iptal ve tescil davası açıldığı, dava sonucunda Murat POLAT adına olan tapu kaydının iptaline ve Yıldız VERAL adına tesciline karar verildiği, tapu kaydı iptal edilen Murat POLAT'ın Maliye Hazinesi aleyhine dava açtığı, dava sonucunda ilam gereğince Murat POLAT tarafından icra takibine başlanıldığı ve davacı kurum tarafından icra dairesine 1.916.138,70 TL ödeme yapıldığı, TMK. 1007. maddesi uyarınca davacı kurum tarafından ödenen 1.916.138,70 TL hazine zararının, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılar tarafından, kusurları oranında ödenmesine karar verilmesi için işbu davanın açıldığı, davalı Nazım BAKMAZ'ın açık adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla ve dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmekle, 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, "HMK' nın 122. Maddesi uyarınca dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde HMK' nın 129. Maddesindeki yasal şartlara haiz cevap dilekçesini ve cevap dilekçesine belirttiği belgelerin asıl veya örneklerini dilekçesine eklemesi gerektiği, ve tanık dahil tüm delillerini mahkememize sunması, hangi vakıayı hangi delil ile ispatlayacağını cevap dilekçesinde bildirmesi aksi halde HMK' nın 128. Maddesi uyarınca davacının ileri sürdüğü vakıaların tümünü inkar etmiş sayılacağı hususunun ihtar olunduğuna dair HMK' nın 122, 126, 129, 140/5 maddelerine göre davalı Nazım BAKMAZ'a tebligat yerine kain olmak üzere ilanen tebliğ olunur.