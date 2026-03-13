T.C.GÖLBAŞI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/162 Esas

DAVALILAR :

1- GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ANKARA)

2- MALİYE HAZİNESİ

3- ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emniyet Mah Hipodrom Caddesi No: 5 Yenimahalle/ ANKARA

Mahkememizde açılan İmar İhyaya Dayalı tapu iptal tescil davası nedeniyle, dava konusu;

a) Ankara İli Gölbaşı İlçesi Hacımuratlı Mahallesi (köyünde) bulunan krokide A harfi ile gösterilen batısında 124902 Ada 21 Parsel, kuzeyinde 124902 ada 86-89 ve 124901 ada 42 parsel, doğusunda 124902 ada 87 parsel, güneyinde 124902 ada 31-32-33-34-35 nolu parsellerle çevrili, tamamı 124902 ada 23 parsel içinde kalan 75.000 m2’den fazla olan taşınmazı,

b-) Ankara İli Gölbaşı İlçesi Hacımuratlı Mahallesi (köyünde) bulunan krokide B harfi ile gösterilen batısında 124902 Ada 87 Parsel, kuzeyinde kısmen 124902 Ada 87 Parsel ile çevrili olup tamamı 124902 ada 23 parsel içinde kalan 10.000 m2’den fazla olan taşınmazı,

c-) Ankara İli Gölbaşı İlçesi Hacımuratlı Mahallesi (köyünde) bulunan krokide C harfi ile gösterilen tamamı 124902 Ada 23 Parsel içerisinde kalan 10.000 m2’den fazla olan taşınmazı,

d-) Ankara İli Gölbaşı İlçesi Hacımuratlı Mahallesi (köyünde) bulunan krokide D harfi ile gösterilen batısında 124902 Ada 23 Parsel, kuzeyinde 124902 ada 23 ve doğusunda 124902 ada 77 parsel ile çevrili olup tamamı 124902 ada 23 parsel içinde kalan 25.000 m2’den fazla olan taşınmaz,

toplamda 120.000 m2’den fazla olan taşınmazların davacı adına tescili isteğiyle mahkememize dava açıldığı, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddiasında bulunan kişilerin ilanın gazetede çıktığı ve mahallinde mutad vasıtalarla ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık yasal bekleme ve itiraz süresi içerisinde yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dosyasına müracaatları ilanen tebliğ olunur.