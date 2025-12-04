T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GÖLBAŞI(ADIYAMAN) 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

(İŞ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO : 2025/11 Esas

DAVALI : İLYAS GEVREK - T.C: 156*****396- Müslüm ve Meryem oğlu, 10/10/1971 Elbistan doğumlu.

Davacı Orhan Kömür tarafından aleyhinize açılan İş (Bağ-Kur Sigortalılığının Tespiti) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından BAM bozma ilamı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 24/12/2025 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, BAM bozma ilamı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/11/2025