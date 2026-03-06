Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C.GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayınlanma 6.03.2026 00:01:00

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından davalı(lar) adına kayıtlı parsele ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememiz dosyasında 04/02/2026 - 11/02/2026 ve 12/02/2026 tarihleri arasında kamulaştırma davası açılmış olup, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan adına tescil edileceği bildirilmekle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Esas No

Davacı

Davalı(lar)

İli

İlçesi

Köy/Mah

Ada

Parsel

2026/184

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Seydi DUMAN

Adıyaman

Gölbaşı

AkçabelMah.

105

15

2026/187

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Hamdi BİLGET

Adıyaman

Gölbaşı

Akçabel Mah.

105

45

2026/188

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Mehmet SAVAŞ

Adıyaman

Gölbaşı

Akçabel Mah.

105

16

2026/189

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Salih AYTAN

Adıyaman

Gölbaşı

Karaburun Köyü

114

11

2026/190

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Medine KANOĞLAN VD.

Adıyaman

Gölbaşı

Harmanlı Kalemkaş Mah.

209

481

2026/191

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Hatice DAYDAŞ

Adıyaman

Gölbaşı

Harmanlı Kalemkaş Mah.

209

483
