T.C.GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından davalı(lar) adına kayıtlı parsele ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememiz dosyasında 04/02/2026 - 11/02/2026 ve 12/02/2026 tarihleri arasında kamulaştırma davası açılmış olup, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan adına tescil edileceği bildirilmekle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Esas No Davacı Davalı(lar) İli İlçesi Köy/Mah Ada Parsel 2026/184 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Seydi DUMAN Adıyaman Gölbaşı AkçabelMah. 105 15

2026/187 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hamdi BİLGET Adıyaman Gölbaşı Akçabel Mah. 105 45

2026/188 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet SAVAŞ Adıyaman Gölbaşı Akçabel Mah. 105 16

2026/189 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Salih AYTAN Adıyaman Gölbaşı Karaburun Köyü 114 11

2026/190 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Medine KANOĞLAN VD. Adıyaman Gölbaşı Harmanlı Kalemkaş Mah. 209 481