T.C.GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından davalı(lar) adına kayıtlı parsele ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememiz dosyasında 04/02/2026 - 11/02/2026 ve 12/02/2026 tarihleri arasında kamulaştırma davası açılmış olup, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan adına tescil edileceği bildirilmekle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Esas No
Davacı
Davalı(lar)
İli
İlçesi
Köy/Mah
Ada
Parsel
2026/184
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Seydi DUMAN
Adıyaman
Gölbaşı
AkçabelMah.
105
15
2026/187
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Hamdi BİLGET
Adıyaman
Gölbaşı
Akçabel Mah.
105
45
2026/188
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Mehmet SAVAŞ
Adıyaman
Gölbaşı
Akçabel Mah.
105
16
2026/189
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Salih AYTAN
Adıyaman
Gölbaşı
Karaburun Köyü
114
11
2026/190
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Medine KANOĞLAN VD.
Adıyaman
Gölbaşı
Harmanlı Kalemkaş Mah.
209
481
2026/191
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Hatice DAYDAŞ
Adıyaman
Gölbaşı
Harmanlı Kalemkaş Mah.
209
483