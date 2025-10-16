T.C. GÖLCÜK 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/38 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUNUS EMRE Mahalle/Köy, 459 Ada, 1 Parsel, Bağ Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İlçesi Yunus Emre Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 4.607 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karekteri Korunacak Alanda kalmaktadır

Kıymeti: 16.324.500,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 10:54

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 10:54

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 10:54

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YUNUS EMRE Mahalle/Köy, Uzunyokuş Mevkii, 459 Ada, 2 Parsel, Fındıklık Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İlçesi Yunus Emre Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 3.365,15 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karekteri Korunacak Alanda kalmaktadır

Kıymeti: 12.619.312,50 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 11:54

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 11:54

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 11:54

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, Gözlemen Mevkii, 1932 Ada, 2 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi: Gölcük İlçesi Yenimahalle Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü: 1.096,74 m2

İmar Durumu: Var, İnşaat tarzı1/1000 ölçekli nazım imar planında Doğal Karekteri Korunacak Alanda kalmaktadır

Kıymeti: 3.868.590,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/11/2025 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 13:52

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 17/12/2025 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 13:52

09/10/2025 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.