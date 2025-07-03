T.C.GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI
T.C.GÖLCÜK2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İHSANİYE Mahalle/Köy, Ormançiftliği Mevkii, 1043 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İhsaniye Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 2.047,52 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında E=0,75 ve Hmax=9,50 m (1 kat) olmak üzere Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanında kalmaktadır
Kıymeti : 25.594.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 10:03
2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:03 - Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:03
10/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.