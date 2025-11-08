T.C. GÖLKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüvekilleri Av. Esra Dölcü tarafından aşağıdaki listede sıralı, kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazlardan tel altına isabet eden kısımlarda irtifak haklarının, direklerin isabet ettiği kısımlarda ise mülkiyet haklarının tapuda İdare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;

1. Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun 06.06.2023 tarih ve 20-1163 Numaralı Kamulaştırma Kararı gereğince belirtilen taşınmazların bir kısmının mülkiyet bir kısmının da irtifak hakkı şeklinde kamulaştırılmasına karar verildiği,

2. Kamu Yararı Kararlarının, Enerji ve Tabii Genel Müdürlüğü TEDAŞ Genel Müdürlüğü'nün 05.06.2025 tarih ve E-97487896-752.99-1343446sayılı OLUR’u ile onaylandığı,

3. Kamulaştırma Bedellerinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölköy Şubesine yatırılacağı,

4. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

5. Duruşmaların aşağıda belirtilen gün ve saatlerde Gölköy Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı; Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama ve işlem yapılacağı,

6. Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

7. Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilan tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı İdari Yargıda iptal ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,

8. Otuz (30) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan İdare adına tesciline karar verileceği,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

DOSYA NO MALİK İLÇE MAHALLE ADA/PARSEL KAM. M² İRTİFAK HAKKI M²

2025/217 Esas Sadi Çakır ve ark. Gölköy/ORDU Akçalı 126 ada 107 p. 5.91 1.072

2025/218 Esas Nevzat Şahin ve ark. Gölköy/ORDU Akçalı 395 ada 39 p. 5.72 185.47