T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından, aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince,Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik İletim A.Şadına tescil edilecektir.Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 24/12/2025
|
Esas No:
|
Maliki:
|
İl/İlçe
|
Mah/Köy
|
Parsel No:
|
Kamulaştırılan Alanın Miktarı m²
|
Duruşma Günü-Saati
|
2025/134
|
Fatma DÖNEL
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Kükürt
|
109 ada 17 parsel
|
1187,99 M2
|
19/02/2025
Saat 10:00
|
2025/135
|
Halis DÖNMEZ
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Kükürt
|
112 ada 555 parsel
|
780,89 M2
|
19/02/2025
Saat 10:05
|
2025/136
|
İsmail UYSAL
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Kükürt
|
112 ada 562 parsel
|
2532,03 M2
|
19/02/2025
Saat 10:10
|
2025/137
|
Muhammet UYSAL
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Kükürt
|
112 ada 563 parsel
|
1678,68 m2 irtifak, 88,36 m2 mülkiyet
|
19/02/2025
Saat 10:10
|
2025/138
|
Murat ÖNER
|
Yenipazar/
Bilecik
|
Kükürt
|
109 ada 19 parsel
|
4028,00 M2
|
19/02/2025
Saat 10:10
|
2025/139
|
Sevilay ÖZTÜRK
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Kükürt
|
109 ada 18 parsel
|
1240,01 M2
|
19/02/2025
Saat 10:10
|
2025/141
|
Semanur YILDIZ- Murat YILDIZ-Yücel YILDIZ-Sevim AŞIR- Nezaket ARSLAN- Sevgiye UYAR
|
Yenipazar/
Bilecik
|
Selim
|
101 ada 5 parsel
|
2202,73 m2
|
19/02/2025
Saat 10:00
|
2025/142
|
Tahir SÜTÇÜ
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Batıbelenören
|
106 ada 2 parsel
|
493,29 M2 İrtifak
132,03 m2 Mülkiyet
|
19/02/2025
Saat 10:10
|
2025/143
|
Ekrem MAKİNİST
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Batıbelenören
|
106 ada 5 parsel
|
49,39 M2 irtifak
|
19/02/2025
Saat 10:10
|
2025/144
|
NEJLET GÜNER
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Batıbelenören
|
101 ada 9 parsel
|
348,25 M2
|
19/02/2025
Saat 10:10
|
2025/145
|
Akif ÜNAL
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Kükürt
|
112 ada 567 parsel
|
291,45 M2 İrtifak
45,02 m2 mülkiyet
|
19/02/2025
Saat 10:40
|
2025/146
|
Resmiye SONAY
|
Yenipazar /
Bilecik
|
Kükürt
|
112 ada 558 parsel
|
446,97 M2
|
19/02/2025
Saat 10:00