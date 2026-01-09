Cumhuriyet Gazetesi Logo
T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yayınlanma 9.01.2026 00:01:00

T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından, aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince,Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik İletim A.Şadına tescil edilecektir.Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 24/12/2025

Esas No:

Maliki:

İl/İlçe

Mah/Köy

Parsel No:

Kamulaştırılan Alanın Miktarı m²

Duruşma Günü-Saati

2025/134

Fatma DÖNEL

Yenipazar /

Bilecik

Kükürt

109 ada 17 parsel

1187,99 M2

19/02/2025

Saat 10:00

2025/135

Halis DÖNMEZ

Yenipazar /

Bilecik

Kükürt

112 ada 555 parsel

780,89 M2

19/02/2025

Saat 10:05

2025/136

İsmail UYSAL

Yenipazar /

Bilecik

Kükürt

112 ada 562 parsel

2532,03 M2

19/02/2025

Saat 10:10

2025/137

Muhammet UYSAL

Yenipazar /

Bilecik

Kükürt

112 ada 563 parsel

1678,68 m2 irtifak, 88,36 m2 mülkiyet

19/02/2025

Saat 10:10

2025/138

Murat ÖNER

Yenipazar/

Bilecik

Kükürt

109 ada 19 parsel

4028,00 M2

19/02/2025

Saat 10:10

2025/139

Sevilay ÖZTÜRK

Yenipazar /

Bilecik

Kükürt

109 ada 18 parsel

1240,01 M2

19/02/2025

Saat 10:10

2025/141

Semanur YILDIZ- Murat YILDIZ-Yücel YILDIZ-Sevim AŞIR- Nezaket ARSLAN- Sevgiye UYAR

Yenipazar/

Bilecik

Selim

101 ada 5 parsel

2202,73 m2

19/02/2025

Saat 10:00

2025/142

Tahir SÜTÇÜ

Yenipazar /

Bilecik

Batıbelenören

106 ada 2 parsel

493,29 M2 İrtifak

132,03 m2 Mülkiyet

19/02/2025

Saat 10:10

2025/143

Ekrem MAKİNİST

Yenipazar /

Bilecik

Batıbelenören

106 ada 5 parsel

49,39 M2 irtifak

19/02/2025

Saat 10:10

2025/144

NEJLET GÜNER

Yenipazar /

Bilecik

Batıbelenören

101 ada 9 parsel

348,25 M2

19/02/2025

Saat 10:10

2025/145

Akif ÜNAL

Yenipazar /

Bilecik

Kükürt

112 ada 567 parsel

291,45 M2 İrtifak

45,02 m2 mülkiyet

19/02/2025

Saat 10:40

2025/146

Resmiye SONAY

Yenipazar /

Bilecik

Kükürt

112 ada 558 parsel

446,97 M2

19/02/2025

Saat 10:00
