T.C. GÖLPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından, aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince,Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescili)davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Türkiye Elektrik İletim A.Ş yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Türkiye Elektrik İletim A.Şadına tescil edilecektir.Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Gölpazarı Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 24/12/2025

Esas No: Maliki: İl/İlçe Mah/Köy Parsel No: Kamulaştırılan Alanın Miktarı m² Duruşma Günü-Saati 2025/134 Fatma DÖNEL Yenipazar / Bilecik Kükürt 109 ada 17 parsel 1187,99 M2 19/02/2025 Saat 10:00

2025/135 Halis DÖNMEZ Yenipazar / Bilecik Kükürt 112 ada 555 parsel 780,89 M2 19/02/2025 Saat 10:05

2025/136 İsmail UYSAL Yenipazar / Bilecik Kükürt 112 ada 562 parsel 2532,03 M2 19/02/2025 Saat 10:10 2025/137 Muhammet UYSAL Yenipazar / Bilecik Kükürt 112 ada 563 parsel 1678,68 m2 irtifak, 88,36 m2 mülkiyet 19/02/2025 Saat 10:10 2025/138 Murat ÖNER Yenipazar/ Bilecik Kükürt 109 ada 19 parsel 4028,00 M2 19/02/2025 Saat 10:10 2025/139 Sevilay ÖZTÜRK Yenipazar / Bilecik Kükürt 109 ada 18 parsel 1240,01 M2 19/02/2025 Saat 10:10 2025/141 Semanur YILDIZ- Murat YILDIZ-Yücel YILDIZ-Sevim AŞIR- Nezaket ARSLAN- Sevgiye UYAR Yenipazar/ Bilecik Selim 101 ada 5 parsel 2202,73 m2 19/02/2025 Saat 10:00 2025/142 Tahir SÜTÇÜ Yenipazar / Bilecik Batıbelenören 106 ada 2 parsel 493,29 M2 İrtifak 132,03 m2 Mülkiyet 19/02/2025 Saat 10:10