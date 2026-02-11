T.C. GÖNEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

T.C. GÖNEN (BALIKESİR) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı: 2025/643 Esas 06.02.2026

Davacı, İSMAİL KARACA ileDavalı, PARVANA MUTALLIMOVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı vekili 14/11/2025 havale tarihli dava dilekçesi ile davacının 10/06/2004 tarihinde Azerbaycan vatandaşı Parnava Mutallımova ile evlendiğini, evlilik birliği kurduktan yaklaşık üç ay sonra davalı pasaport süresinin dolduğunu, giriş-çıkış yapacağını söyleyerek Türkiye'den ayrıldığını, davalının Azerbaycan'a gidişinden sonra bir daha müvekkili ile iletişim kurmadığını, davalının 20 yılı aşkın süredir nerede yaşadığını, hayatta olup olmadığını, gelir durumu veya kişisel durumu hakkında hiçbir bilgi edinilemediğini, davalının mevcut adresi ve nerede yaşadığı tamamen meçhul olduğunu, müvekkilinin fiilen tamamen yalnız yaşadığını, müvekkilinin evli gözüktüğünden hukuki olarak mağduriyet yaşadığını, tarafların boşanmalarını, yargılama gideri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce yapılan araştırma neticesinde davalı Parvana Mutallımova'nın tebligata yarar açık adreslerine ulaşılamadığı, dava dilekçesinin ve tensip zaptının kendisine tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın davalı PARVANA MUTALLIMOVA'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6100 sayılı H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği hususunun ihtar olduğu İLAN OLUNUR.