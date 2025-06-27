T.C. GÖNEN(BALIKESİR) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN

T.C. GÖNEN(BALIKESİR) 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/1092 Esas

KARAR NO : 2024/1439

Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 22/11/2024 tarihli ilamı ile 142/1.e.2 maddesi gereğince 3 YIL 9 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Mehmet ve Gülsüm oğlu, 02/09/1965 doğumlu, , ,Edremit Balıkesir nüfusuna kayıtlı CEMALETTİN BOSTANCI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin yurt genelinde yayın yapanGAZETEDEVE İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.06.2025