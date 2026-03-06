T.C.HADİM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2022/746 Esas - 2025/163 Karar

Dahili Davalı - Fahri ARICI (TC.46945206602), Fahri ARICI (TC.33340976162), Hasan ARICI, Mehmet ARICI, Mitat ARICI, Mustafa Yasin ARICI, Mücahit ARICI, Ömer Faruk ARICI Davacı, DSİ ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;Davalılar Fahri Arıcı, Fahri Arıcı, Hasan Arıcı, Mehmet Arıcı, Mitat Arıcı, Mustafa Yain Arıcı, Mücahit Arıcı, Ömer Faruk Arıcı'ya yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesi tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.