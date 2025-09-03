T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/159 Esas

DAVALILAR: 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Argıl (1) Atatürk 2 Bina No: 2 Daire No: 0 Posta Kodu: 63986 Merkez/Halfeti/ Halfeti/Şanlıurfa/Türkiye63986 Halfeti/ ŞANLIURFA

2- MALİYE HAZİNESİ Dargeçit Hükümet Konağı Dargeçit/ MARDİN

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mernis Adresi

4- ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Kurugöl Mahallesi N40-A-11-C pafta nolutapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/159 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.