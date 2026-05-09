T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/82 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi Güneyi 42 parsel, Doğusu 49 parsel ve Batısı 30 parsel ile çevrili, A harfi ile belirtilen yaklaşık 275,27 m2 likköy boşluğu olarak anılantapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/82 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.