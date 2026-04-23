T.C.HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMES

T.C. HANAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/135 Esas

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün açmış olduğu kamulaştırma davasının yapılan yargılaması sırasında; kendisine tebligat yapılamayan dahili davalı Sünbül Arıklı'ya dava dilekçesi ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Sünbül Arıklı ve diğer malikler adına tapuda kayıtlı olan ve dava konusu edilen Ardahan İli, Damal İlçesi, Konuksever Mahallesi 121 ada 104 parsel nolu taşınmazın tamamının kamulaştırılarakdavacı idare adına tesciline, yol olarak terkinine, kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödemesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Bilirkişi raporunda; dava konusu taşınmaz bedelinin 126.920,95 TL olduğu tespit edilmiştir.

Duruşma günü, saati ve yeri : 25/06/2026, saat:10.35, Hanak Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda yazılı gerekçeli karar içeriğinin 7201 SY. nın 31. Maddesi uyarınca son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ işleminin yapılmış sayılacağıilanen tebliğ olunur.

Davalı:SÜNBÜL ARIKLI, Musa kızı, 01/02/1954 doğumlu.