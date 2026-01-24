T.C. HASSA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HASSA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.94193610-2020/1024-Ceza Dava Dosyası 14.01.2026

Hassa 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Müfid oğlu, 2000 D.lu sanık Muhammed Dalali; Ahmad oğlu, 1975 D.lu sanık Azzam Halımeh; Mustafa oğlu, 1999 D.lu ssç Muhammed Kaddur hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan açılan kamu davasında; mahkememizin 01/07/2025 tarih ve 2020/1024 esas - 2025/339 K. sayılı ilamı ile;

Sanık Muhammed Dalali ve Azzam Hamıleh haklarında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5271 sayılı CMK'nun 231/8.maddesi uyarınca 5 yıl denetim süresi belirlenmesine,

Suça sürüklenen çocuk Muhammed Dalali hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5271 sayılı CMK'nun 231/8.maddesi ile 5395 sayılı Kanunun 23.maddesi uyarınca 3 yıl denetim süresi belirlenmesine karar verildiği,

İş bu kararın; katılan kurum vekili Av.Ahmet Türker, sanık Azzam Halımeh müdafii Av.Hüseyin Altun, ssç Muhammed Dalali müdafii Av.Kenan Keskin tarafından istinaf edildiği,

Sanıklar ve suça sürüklenen çocukların yapılan tüm aramalara rağmen bulunamaması, adlarına çıkarılan tebligatların bila tebliğ dönmüş olması, belli, açık ve net bir ikametgahlarının olmaması nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince gerekçeli karar ve istinaf dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde sanıklara ve suça sürüklenen çocuklara tebliğ edilmiş sayılacağı ve tarafların tebligat tarihinden itibaren iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu tebliğ olunur.