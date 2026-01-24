T.C. HASSA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HASSA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: E.94193610-2015/232-Ceza Dava Dosyası 14.01.2026

Hassa 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa oğlu, 1993 D.lu, Muhammet Şeyhali hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan açılan kamu davasında; mahkememizin 11/09/2025 tarih ve 2015/232 esas - 2025/401 K. sayılı ilamı ile; zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE karar verildiği,

İş bu kararın; katılan kurum vekili Av.Ramazan Bağcı tarafından istinaf edildiği,

Sanığın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamaması, adına çıkarılan tebligatın bila tebliğ dönmüş olması, belli, açık ve net bir ikametgahının olmaması nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince gerekçeli karar ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. İşbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve sanığın tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği hususu tebliğ olunur.