T.C. HATAY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2023/48 Esas

KARAR NO : 2025/6

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan sanık Şehud ve Salma oğlu, 10/07/2001 Hama doğumlu, MUHAMMED EL MASRİ'nin Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 09/01/2025 tarihli ilamı ile 188/3 maddesi gereğince 16660 TL ADLİ PARA, 8 YIL 4 AY HAPİS cezası ile cezalandırılmasına sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1. ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına karar verilmiş, karara karşı sanık müdafi tarafından istinaf yasa yoluna başvurulmuştur. Tüm aramalara rağmen bulunamadığından gerekçeli karar ve istinaf ilamı sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Genelinde yayımlanan bir gazetede ve Genel bir internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- İlan metninin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 06.05.2026