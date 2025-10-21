T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Esas No: 2017/316 Karar No.: 2025/1574
Sanık: Ahmed ELDİLİB
Muhammed Muhsin ve Hamide oğlu, 1986 Suriye doğumlu
Suç: 5607 sayılı yasaya muhalefet
Suç yeri: Hatay/Merkez
Suç tarihi: 07/02/2017
Karar Tarihi: 17/09/2025
Kanun maddesi: CMK. 231. md.
Verilen ceza: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (5 yıl denetim süreli)
Yukarıda özeti yazılı gerekçeli kararının sanığa 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 30 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.