T.C.HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: : 2024/1162 Karar No. : 2026/196

Sanıklar : 1) Bülent KURT, Ahmet ve Meryem oğlu, 02/01/1968 REYHANLI doğumlu

2) Muhammed CEZZAR, Cemil ve Cemile oğlu, 01/01/1983 Hama doğumlu

3) Mustafa CEZZAR, Cemil ve Cemile oğlu, 01/01/1995 Hama doğumlu

4) Hosam ALHELLOU, Hellou ve Ammoun oğlu, 04/10/1982 Hama doğumlu

Suç : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet

Suç yeri : Hatay/Merkez

Suç tarihleri : 07/01/2019, 21/12/2018, 28/01/2019

Karar Tarihi : 24/03/2026

Verilen cezalar : 1) Bülent KURT-HAGB

2) Muhammed CEZZAR-10 ay hapis 20 TL para cezası (erteli), TCK 62/1

3) Mustafa CEZZAR-10 ay hapis 20 TL para cezası (erteli), TCK 62/1

4) Hosam ALHELLOU-10 ay hapis 20 TL para cezası (erteli), TCK 62/1

İstinaf eden : Sanık Antakya Gümrük Müdürlüğü

Yukarıda özeti yazılı gerekçeli karar ile katılan kurumun istinaf başvuru dilekçesinin sanıklara 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliği, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içindekararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.