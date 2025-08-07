T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/565 Esas

DAVALI: MARIA YUCEL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma zaptı ve tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme ve tahkikat duruşma günü 06/11/2025 günü saat 09:30e bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme duruşma tutanağı ve tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.