T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/312

DAVALI : NİHAL SOYER

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme tensip zaptı ve ön inceleme/ tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme tensip tutanağı ve ön inceleme/ tahkikat duruşma günü 02/07/2026 günü saat: 09:30'a bırakılmış olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme tensip tutanağı ile tahkikat duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.