T.C. HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 2. İŞ MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO: 2025/391 Esas

DAVALI: DELUXE LIFE TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

DavacıMehmet Durmaz tarafından iş bu dava ile davalı DELUXE LIFE TURİZM OTEL İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ bünyesinde 01/06/2015-06/02/2023 tarihleri arasında davalı şirkette kesintisiz çalışacağını, bu çalışmalarından ötürü kıdem tazminatı 300 TL, ihbar tazminatı 100 TL., ücret alacağı 100 TL, fazla mesai100 TL, hafta tatili100 TL, genel tatil 100 TL,UGBT alacağı 100 TL ve yıllık izin ücreti alacağı 100 TL'nin davalı şirketten alınarak davacıya verilmesini talep etmiştir.bu kapsamda dosya kapsamı ve bilirkişi raporu doğrultusunda işçilik alacaklarının eksik hesaplandığı gerekçesiyle davacı tarafça ıslah dilekçesi sunulmuştur. Kıdem tazminatı 60.419,91 TL, ihbar tazminatı 4.777,48TL, yıllık izin ücreti 6.403,62 TL, bakiye ücreti 2.410,26 TL, UBGT ücreti 3.979,92 TL, hafta tatili ücreti 462,62 TL olarak ıslah edilmiştir. Islah edilen toplam net alacak: 123,068,69 TL'dir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ıslah dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 20/11/2025 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Islah dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.