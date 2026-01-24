T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/120 Esas

DAVALI: MEHMET ZORLU -Emek mah. Eğitim sk. No:2/1 ÜlvertTezeller Apt. Odunpazarı/Eskişehir

Davacı Hatice Zorlu tarafından aleyhinize açılan Nafaka (Yardım Nafakası) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma günü ara karar evrakı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde; Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere aylık 3000TL yardım nafakasına karar verilmesi talep edilmiştir.

Dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, usulü itirazlarınızı ve delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakaları inkar etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin getirilmesi için gerekli gider avanslarını yatırmanız ve duruşmanın 05/02/2026 günü saat 10:25'da yapılacağı, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, tahkikatın sona ereceği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususları dava dilekçesi, tensip zaptı, duruşma günü ara karar evrakı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.