T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 4. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/81 Esas

DAVALI : YUSUF ALALI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 14/05/2026 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25/02/2026