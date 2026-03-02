T.C. HATAY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. HATAY 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2026/90 Esas

Davacılar Berna Eskiocak, Burçin Pınar, Fatma Çelik, Hikmet Galioğlu, İrfan Galioğlu, Mehmet Ali Galioğlu, Mehmet İbrahim Özköse, Meral Mungan, Mithat Eraslan, Müzeyyen Demir, Necva Özköse, Seda Sağ, Seher Bacı, Selva Galioğlu, Yusuf Metin Eraslan, Zarife Galioğlutarafından davalılar Abdullah kızı Sakine, Hasan kızı Hermez, Hasan kızı Nazira, Süleyman oğlu Abdulhamit ve dahili davalı Maliye Hazinesi aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davası (zilyetliğe dayalı) nedeniyle; Dava konusu Hatay İli antakya İlçesi Küçükdalyan Köyü 4314 ada 1 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak hak iddia edenlerin veya dava konusu taşınmazdadavacılar lehine tescil koşullarının gerçekleşmediği konusunda itiraz ve delilleri olanların bu ilandan itibaren3 ay içerisindemahkememizebaşvurmadığı veya itirazları reddedildiği takdirde, davacılar lehine tescile karar verilebileceği, duruşmanın da 09/06/2026 günü saat:10:10'da, Hatay 9. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı 4721 s. MK'nin 713. Maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.