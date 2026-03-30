T.C. HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. HATAY İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/442 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/442 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Hatay İl, Antakya İlçe, GÜZELBURÇ Mahalle/Köy, 3270 Ada, 5 Parsel sayılı arsa vasıflı taşınmaz ve taşınmaz üzerinde taşınmaz üzerinde fiili zeminde 190,00m² yüzölçümünde çelik konstruksiyon taşıyıcı sistemine sahip, duvarları briket örülmüş, üstü çatı ile örtülü tek katlı prefabrike yapının satışı yapılmaktadır. Taşınmaza ilişkin detaylı bilgiye uyap e-satış portal üzerinden erişilebilmektedir.

Adresi : Güzelburç Mah., 3270 Ada 5 Parsel Antakya / HATAY

İmar Durumu:Var, İnşaat tarzı Parselin belediye sınırları içerisinde, 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar planında, ayrık yapı nizamında, 0.30/0.90 emsalinde, 3 katlı konur alanına rastladığı, imar parseli olduğu sit alanı ve rezerv alan içerisinde olmadığı, yapılan incelemelerden anlaşılmıştır.

Kıymeti : 13.434.900,00 TL Yüzölçümü : 1.149,69 m2 KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 11:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 11:20

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 11:20 / Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 11:20

26/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.