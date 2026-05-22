T.C. HATAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. HATAY İCRA DAİRESİ'NDEN

2014/76154 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2014/76154 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Hatay ili Antakya İlçesi Şarkdolueli Mahallesi 173 parselin borçlu adına kayıtlı bulunan 10000/54346 hissesidir. Satış konusu parsel üzerinde yapılan mahallinde incelemelerde; farklı yapı türü, kullanım amacı ve inşa seviyelerine sahip toplam 36 adet yapı bulunduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Hatay İli Antakya İlçesi Şarkdolueli M. 173 Parsel Antakya / HATAY

Yüzölçümü : 54.171 m2

İmar Durumu : Söz konusu parseli kapsayan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına göre kısmen Nazım İmar Planı dışında kaldığı kısmen Konut Alanında kaldığı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planında plansız alanda kaldığına ilişkin bilgilere ulaşılmıştır.

Kıymeti : 26.870.689,47 TL

KDV Oranı : %20

DİĞER HUSUSLAR BİLİRKİŞİ RAPORUNDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2026 - 11:06 / Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 11:06

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 11:06 / Bitiş Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 11:06

15/05/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.