T.C. HAVZA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2023/658 Esas 16/02/2026

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizce yapılan adres araştırmasından bir netice alınamadığı ve bilinen yurt içi ve yurt dışı adreslerine de yapılan tebligatları iade dönen ve dava konusu Samsun ili Havza ilçesi Arslançayırı Mahallesi 113 ada 34 - 60parsel, 154 ada 131 - 106 parsel, 152 ada 76 parsel, 111 ada 12 parsel, 113 ada 28 parsel, 123 ada 2 parsel, 126 ada 68 parsel, 126 ada 18 parsel, 154 ada 122 - 321 parsel, 119 ada 24 - 27parsel, 113 ada 5 ve 6 parsel sayılı taşınmazlarda tapu kayıt maliki olan Samsun ili Havza ilçesi Pınarçay mahallesi nüfusuna kayıtlı, Burhanettin ve Nurdaniye oğlu, 12734893490 TC kimlik numaralı EYÜP TEMEL ile Samsun ili Havza ilçesi Pınarçay mahallesi nüfusuna kayıtlı, Burhanettin ve Nurdaniye oğlu, 12737893336 TC kimlik numaralı ŞUAYİP TEMEL' e duruşma gününü bildirir ilanen tebliğine karar verilmiştir.

28/04/2026 günü saat 09:55' de "Taraflar sulhe teşvik edileceği için, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur"ilanen tebliğ olunur.