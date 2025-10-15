T.C. HAYRABOLU İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. HAYRABOLU İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/246 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/246 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, KUTLUGÜN Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 1300 Parsel, Bahçeli kerpiç ev vasıflı tam hisseli taşınmaz.

Adresi: Kutlugün Mahallesi Lefeci Caddesi No:6 Hayrabolu / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü: 790 m2

Kıymeti: 3.740.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir, 3402 sy.kanunun 22/2 a bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/11/2025 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 10:38

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 10:38

Bitiş Tarih ve Saati: 22/12/2025 - 10:38

13/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.