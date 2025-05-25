Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, CAMBAZDERE Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, 949 Parsel, Bahçeli ev vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü : 3.175 m2

Kıymeti : 8.753.405,36 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir, 3402 sy.kanunun 22.maddesinin 2.fıkrasının a bendi uygulamasına tabidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2025 - 10:28 - Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2025 - 10:28

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2025 - 10:28 - Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2025 - 10:28



21/05/2025(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.