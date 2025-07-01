T.C. HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

HAYRABOLU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/37 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, ÇERKEZMÜSELLİM Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevkii, 373 Ada, 9 Parselde kayıtlı , 6.357,52 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz. Taşınmaz ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu ilan ekindedir.

Yüzölçümü : 6.357,52 m2

Kıymeti : 11.125.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapudaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 20/08/2025 - 10:13 - Bitiş Tarih ve Saati : 27/08/2025 - 10:13

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2025 - 10:13 - Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2025 - 10:13

26/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.