T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/786 Esas

DAVALILAR : REYHAN AYDIN ve arkadaşları

Davacı Mehmet Ali Gölcü vekili dava dilekçesinde özetle; Sakarya ili, Hendek İlçesi, Sümbüllü Mah. 102 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan alt katı betonarme üstü ahşap olan yapı ile 101 ada, 4 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan mesken nitelikteki tek katlı evin, taşınmaz üzerinde bulunan ağır, mağaza, garaj ve çeşitli türdeki meyve ağaçları ile fındık ağaçlarının mülkiyetinin kendisine ait olduğunun tespitini, talep etmiş olupMuhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Reyhan Aydın(Ali Kemal ve Esma'dan olma 1962 doğumlu)'a tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olması nedeni ile bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Reyhan Aydın'a bilirkişi raporlarının tebliği ile;

GDU ve Ziraat Mühendisi bilirkişileri 02/06/2025 tarihli bilirkişi heyet raporunda ; '' Dava konusu taşınmazlar üzerinde bulunan yapıların dava tarihi itibariyle değeri 388.125,00 TL, ahır ve samanlığın değeri 139.725,00 TL, ağaçların 2022 dava tarihi itibariyle değeri 92.950,00 TL, 2023 dava tarihi itibariyle değeri 185.900,00 TL," olduğu, bilirkişi raporuna karşı beyanda bulunmak için ilanen tebliğden itibaren tarafına 2 haftalık süre verildiği hususu davalı Reyhan Aydın'a İHTAR VE İLAN OLUNUR.

İş bu ilan yayınladığı tarihten itibaren yedi gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.