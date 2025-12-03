T.C. HENDEK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/182 Esas

KARAR NO : 2025/215

Davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda, davalı Bilal Işık'ın (481.....842 T.C. Kimlik Numaralı, Mevlüt ve Hilmiye oğlu) tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle gerekçeli kararın kendisine tebliğ edilmemesi nedeniyle ilanen tebliğ yoluna gidilme zorunluluğu doğmuş olup;

1- Davalı Saniye Selin Çıral'a yönelik açılan davanın pasif husumet yokluğundan USULDEN REDDİNE,

2- Diğer davalılara yönelik açılan davanın KABULÜ ile;

a) Dava konusu Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kazimiye Mahallesi 138 ada 1 Parsel sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi İbrahim Arıkan'ın 24/10/2024 tarihli rapor ve krokisinde D ve D1 harfi ile gösterdiği 161.54 m2'lik yüzölçümlü daimi irtifak hakkına, G harfi ile gösterdiği 1.09 m2 yüzölçümlü geçici irtifak hakkına, esas olmak üzere (daimi irtifak hakkı bedeli 14.017,84-TL, geçici irtifak hakkı bedeli 27,74-TL olmak kaydı ile) kamulaştırma bedelinin 14.045,58-TL olduğu ancak davalı Saniye Selin Çıral ile yargılama aşamasında uzlaşıldığı anlaşıldığından bu davalının hissesine düşen bedel düşüldükten sonra kamulaştırma bedelinin 13.750,04-TL olduğunun TESPİTİNE,

b) Tespit edilen kamulaştırma bedelinden acele el koyma dosyasında bloke edilen 2.224,18-TL'nin mahsubu ile geriye kalan 11.525,87-TL'lik kısmına dava tarihi olan 17/05/2024 tarihinden karar tarihi olan 30/09/2025 tarihine kadar geçen süre için Kamu Alacaklarına Uygulanan En Yüksek Faiz oranının uygulamasına,

c) Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma fark bedeli olan ve davacı tarafından depo edilen 11.525,87-TL'ninhak sahiplerine 25/05/2025 tarihli bilirkişi raporuna ve dosya içerisindeki mirasçılık belgesine göre nemalarıyla birlikte ödeme yapılması için kararın kesinleşmesi beklenmeksizin Vakıfbankası ilgili şubesine müzekkere yazılmasına,

d) Tapu kaydında varsa haciz, ipotek vs takyidatların kamulaştırma bedeline yansıtılmasına,

3-a) Sakarya İli, Hendek İlçesi,Kazimiye Mahallesi 138 ada 1 Parsel sayılı taşınmazın Fen Bilirkişisi İbrahim Arıkan'ın24/10/2024 tarihli rapor ve krokisinde D harfi ile gösterdiği 73.13 m2'lik ve D1 harfi ile gösterilen 88.41 m2'lik daimi irtifak hakkının (ağaç dikme bina vs… sabit tesis yapmamak şartı ile) kamulaştırma kanunun ilgili maddeleri gereğince davacı kurum lehine TESCİLİNE,

b) Fen Bilirkişisi İbrahim Arıkan'ın 24/10/2024 tarihli rapor ve krokisinde G harfi ile gösterilen 1.09 m2'lik geçici irtifak hakkının kamulaştırma kanunun ilgili maddeleri gereğince davacı kurum lehine TESPİTİNE,

4- Fen Bilirkişisi İbrahim Arıkan'ın 24/10/2024 tarihli rapor ve krokisinin kararın eki sayılmasına, '' dair karar verilmiş olup, ilan tarihi itibariyle 2 haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize gönderilmek üzere herhangi bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 28/11/2025