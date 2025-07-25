T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas: 2017/594 Karar: 2018/552 26.06.2025

SANIK: GIORGI GERSAMIA, Bado ve Nıno oğlu, 18/08/1989 GÜRCİSTAN doğumlu, Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/11/2018 tarihli ilamında sanık hakkındaKilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık, Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan ;

Sanık GİORGİ GERSAMIA'nın katılan METİN KÜLÜNK’e karşı üzerine atılı bina ve eklentileri içerisinde hırsızlık suçunu işlediği sabit olduğundan, TCK'nın 61. maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastına dayanan kusurunun ağırlığı ile suç amaç ve saikleri dikkate alınarak suç tarihi itibariyle yürürlükte bulunan ve lehe olan 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b maddesi uyarınca takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetinin kanuni sonucu olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarihli 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararındakihususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK’nın 53/1-2-3 maddelerinin UYGULANMASINA,

SanıkGİORGİ GERSAMIA'nın katılan METİN KÜLÜNK’e iş yeri dokunulmazlığını ihlal şeklinde sabit görülen eylemi nedeniyle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK’nın 116/2. maddesi gereğince suçun işleniş şekli, meydana gelen sonuç, failin kastının yoğunluğu ve suç saiki de nazara alınarak maddedeki seçimlik cezalardan adli para cezası seçilmek suretiyle takdiren 6 AY ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK’nın 52/2 maddesi uyarınca sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri göz önüne alınarak bir gün karşılığı takdiren 20,00 TL esas alınmak suretiyle sanığın 6 aya denk gelen 180 gün adli para cezası karşılığı toplam 3.600,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA (doğrudan hükmedilen adli para cezası),Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde istinaf/itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.