T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Sayı: E.68276025-2014/39-Ceza Dava Dosyası 31.07.2025

SANIK: MUSTAFA DOĞAN, Ali ve Hatun oğlu, 20/09/1981 ELBİSTAN doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2014/39 Esas, 2021/789 karar, 15/06/2021 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık MUSTAFA DOĞAN'ın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, sanığın kastına dayanan kusurunun ağırlığı ile suç amaç ve saikleri dikkate alınarak 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesi uyarınca sonuç ceza olarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın 2 yıldan az süreli hapis cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunmaması, dosyaya yansıyan kamunun uğradığı somut-maddi zararın olmaması, sanığın kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması ve sanığın talebi de dikkate alınarak 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanığın CMK 231/8 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.