T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : E.68276025-2016/687-Ceza Dava Dosyası 12.08.2025

SANIK: LEVANI GIORGELASHVILI, Mzıya ve Nugzar oğlu, 22/01/1991 SAGAREJO doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın ve istinaf başvuru dilekçesinin tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 2016/687 Esas, 2022/661 Karar, 17/06/2022 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

1-Sanık LEVANI GIORGELASHVILI'nin üzerine atılı ticari amaçlakaçak ve bandrolsüz tütün mamulleri ile alkollü içkileri bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın alma, taşıma suçunu işlediği sabit olduğundan5607 sayılı Kanunun3/18-son maddesi yollamasıyla 3/5 maddesi gereğince sonuç ceza olaraksanığın 10 AY HAPİS VE 20 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-Sanığa hükmedilen cezanın süresi ve niteliği, sanığın yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlık dolayısıyla tekrar suç işlemeyeceği yönünde mahkememizce yeterli ve olumlu kanaat oluştuğundan 5237 Sayılıyasanın 51. maddesi gereğince sanığa verilen 10 ay hapis cezasının ERTELENMESİNE,

3-Sanığın TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca taktiren 1 YIL DENETİM ALTINDA BULUNDURULMASINA,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği,

Ayrıca Mahkememizin2016/687 Esas, 2022/661 Karar, 17/06/2022 tarihli ilamı, Ticaret Bakanlığı adına Hopa Gümrük Müdürlüğü vekili Av.Ramazan PATAVAK tarafından verilen 10/08/2022 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile istinaf edildiği hususu ilan olunur.