T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.68276025-2021/314-Ceza Dava Dosyası 24.03.2026

SANIK: ABDULLAH TAŞ, Mehmet ve Halise oğlu, 15/12/1993 Diyarbakır doğumlu,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 26/06/2024 tarihli ilamında sanık hakkında Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmete sunmak suçundan özetle;

-Sanık ABDULLAH TAŞ hakkında başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle ticari amaçla satın almak,bulundurmak,nakletmek veya depolamak suçunu işlediği bahisle Sınai Mülkiyet Kanunu 30/1 ve TCK'nın 43/2 delaletiyle 43/1 maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de;şüphe halini aşarak tam bir vicdani kanaat edinilmesini sağlayacak boyuta ulaşan yeterlilikte kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmaması sebebiyle 5271 sayılı CMK’ nun 223/2-e maddesi gereğince atılı suçtan sanığın BERAATİNE,

Ele geçirilen suça konu ürünlerin TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, Cumhuriyet Savcısının mütalaasına kısmen uygun, sanıklar müdafiilerinin yüzüne, diğer tarafların yokluğunda, kararın gerekçesiyle birlikte tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Asliye Ceza mahkemesine dilekçe verilmesi veya bu yöndeki beyanın zabıt katibince tutanağa geçilerek Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'na istinaf yasa yolu açık olmak üzere okunup anlatılan hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, itirazda bulunulmadığı taktirde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.