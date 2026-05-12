T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya 2017/673-Ceza Dava Dosyası 05.05.2026

SANIK: ARAZ AKHMEDOVI,

14/09/1993 GARDABANI doğumlu, ,

Gardabanı Tiblichkvhro Köyü GÜRCİSTAN

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 27/11/2025 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık ARAZ AKHMEDOVI hakkında 5237 sayılı TCK'nın 204/1 maddesinde düzenlenen "resmi belgede sahtecilik" suçundan cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmış ise de; kamu davasının dava zamanaşımı sebebiyle TCK'nın 66/1-e ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddeleri gereğince DÜŞMESİNE,

Suça konu adli emanetin 2017/427 sırasında kayıtlı emanetin dosyasında delil olarak saklanmasına Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.