T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı :2011/705-Ceza Dava Dosyası

SANIK: GIORGI ALANIA, Rozmanı ve Aleksandra oğlu,

01/01/1980 GÜRCİSTAN doğumlu, ,

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 22/10/2015 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık Gıorgı Alanıa'nınüzerine atılı 5237 sayılı TCK’nun 204/1 maddesi kapsamındakiResmi Evrakta Sahtecilik suçunu işlediği anlaşılmakla 2 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,

5237 sayılı TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirilerek 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,

Suçun işlenmesiyle somut maddi zararın olmaması nedeniyle HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmesine,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi nedeniyle 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına,

Suça konu sahte pasaportun dosyada delil olarak saklanmasına,

Posta gideri 24,75 TL, bilirkişi ücretleri 530,00 TL olmak üzere toplam 554,75TL yargılama giderinin sanıktan tahsiline, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi haldehükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.