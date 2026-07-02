T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. HOPA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
Sayı : 2018/488-Ceza Dava Dosyası İLAN
SANIK: IRAKLI LIPARTIA, Murman ve Gulı oğlu,
30/11/1985 GULRIPSHI/GÜRCİSTAN doğumlu, ,
GÜRCİSTAN vatandaşı
Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 21/09/2021 tarihli ilamında sanık hakkında özetle;
Sanık IRAKLI LIPARTIA'nın üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan,5237 sayılı TCK'nın 204/1.maddesi uyarınca takdiren 2 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,
5237 sayılı TCK’nın 62/1 maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına,
CMK'nın 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
Sanığın 5271 sayılı CMK 231/8. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmesi sebebiyle 5 yıl süre ile denetim süresine tâbi tutulmasına,
214,00 TL'den ibaret yargılama giderinin 5271 sayılı CMK'nın 325/1-2 maddeleri gereğince sanıktan tahsili ile hazineye irad kaydına,
Adli emanetin 2017/55 sırasında kayıtlı emanet eşyanın dosyada delil olarak saklanmasına, Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilan olunur.