T.C. HOPA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Dosya No : 2017/339-Ceza Dava Dosyası

SANIK: IZA KVERTSKHISVILI, Okto ve Marıam kızı,

19/02/1970 TBILISI doğumlu,

GÜRCİSTAN vatandaşı

Sanık tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 30/03/2026 Tarihli ilamında sanık hakkında özetle;

Sanık Iza KVERTSKHISVILI hakkında 5237 sayılı TCK’nın 204/1maddesi gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış olsa da; TCK 66. Maddesinde ön görülen dava zaman aşımının tamamlanması nedeniyle iş bu kamu davasının zaman aşımının dolmasına bağlı olarak 5237 sayılı yasanın 66 ve 5271 sayılı yasanın 223/8. Maddeleri uyarınca Zamanaşımı Nedeniyle Düşmesine,

Adli emanetin 2017/519 sırasında kayıtlı belgenin dosyada delil olarak saklanılmasına,

Dair verilen hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itabaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.