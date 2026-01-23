T.C. HOPA SULH HUKUK MAHKEMESİ

HOPA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/24 Esas

Davacı MUSTAFA ERSOY aleyhine mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Sefer ve Fadina kızı 01/07/1902 Hopa doğumlu DAVALI NAZİME ÖZACAR'ın uyap sisteminde kayıtlı mernis adresine ulaşılamadığı,

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 31maddeleri gereğince davalı kişinin, İlan edilenHopa Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/24 Esas sayılı dosyası ile ortaklığın giderilmesi davasına yönelik bilirkişi Osman Nuri Uzunhasanoğlu, Mehmet Helvacı ve Galip Yıldırım'ın hazırlamış olduğu bilirkişi raporlarının tebliğinin işbu ilanen tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 15/01/2026