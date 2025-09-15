T.C. İDİL SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

ESAS NO: 2023/165 Esas KARAR NO: 2025/41

MİRASÇI: Dilbirin ADIRBELLİ - 53971699100 (Yusuf ve Hamşi'den olma, 10/08/198 doğumlu)

MİRASÇI: Evin ADIRBELLİ - 53944700024 (Yusuf ve Hamşi'den olma 03/03/1986 doğumlu)

MİRASÇI: Gülbahar ADIRBELLİ - 53884702096 (Yusuf ve Hamşi'den olma, 20/10/1991 doğumlu)

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 05/03/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile (Kabul)Tam Kabul karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1- Şırnak İli, İdil İlçesi, Yukarı Mah/köy, 1 Cilt, 54 Aile sıra no, 15 sırada nüfusa kayıtlı, İsa ve Hizni'den olma, 01/01/1946 dogumlu, T.C 53995698318 kimlik numaralı Hamşi ADIRBELLİ 18/07/2023 tarihinde vefatı ile 24.06.2015 tarih ve 1977 yevmiye nolu İdil Noterliği tarafından düzenlenen düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

2- Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, tarafların yokluğunda, mahkememize veya başka bir yer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, sunulacak bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. " şeklinde karar verilmiş olup;

Tüm araştırmalara rağmen yukarıda bilgileri yazılı olan mirasçının ikametgahı, meskeni ve işyeri adresi tespit edilemediğinden, adresi meçhul sayılan mirasçılar hakkındaki karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 11/09/2025