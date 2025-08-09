T.C. İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

T.C. STANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İGDAŞ)

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

İhalenin Konusu: Müstakil Gayrimenkul Satışı

İli, İlçesi: İstanbul, Üsküdar

Adres: Ünalan Mahallesi, Kıvılcım Sokak No: 6

Tapu Mahallesi: Bulgurlu

Ada: 1119

Parsel Bilgisi: 145 Parsel 1.414,48 m² - Sağlık Tesisi Alanı,

146 Parsel: 6.418,63 m² - Özel Ortaokul Alanı,

147 Parsel: 14.258,06 m² - Ticaret + Konut Alanı,

Niteliği: Arsa

İGDAŞ Hisse: Tam

İmar Durumu: Ticaret + Konut + Özel Ortaokul + Sağlık Tesisi

Muhammen Bedel: 2.900.000.000.-TL (İki Milyar Dokuz Yüz Milyon Türk Lirası)

Geçici Teminat Bedeli: 29.000.000,00.-TL (Yirmi Dokuz Milyon Türk Lirası)

İhale Usulü: İhalede, ilk teklifler kapalı zarf usulü ile alınacak olup, sonrasında kapalı zarf usulü ile teklif edilen en yüksek bedel üzerinden açık arttırma yolu ile devam edecektir. Teklif tur sayısı ve pey artış oranı ihale esnasında İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) tarafından paylaşılacak olup her türlü değişiklik hakkı İGDAŞ’ın uhdesinde olacaktır. İstekliler, tekliflerini ihale saatinden önce kapalı zarf içinde ihalenin yapılacağı adreste bulunan İGDAŞ Genel Müdürlük Muhaberat Şefliğine teslim edecektir.

İhalenin Ödeme Şekli: Peşin

Şartname Bedeli: 5.000,00 TL (Beş Bin Türk Lirası), Şartname Satınalma Müdürlüğünden temin edilecektir.

İhaleye İlişkin Yazışmalar İçin Elektronik Posta Adresi: gayrimenkul@igdas.istanbul

Açık İhale + Açık Artırma İGDAŞ Genel Müdürlük Binası Sakarya Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 4 34060 Alibeyköy /Eyüpsultan /İstanbul adresindeki Konferans Salonu’nda 05/09/2025 Cuma günü saat 10:00’da yapılacaktır.