T.C. ILGAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/55 Esas

Davacı Sibel KAHVECİ tarafından davalı Hazine ve Saraycık köyü tüzelkişiliği aleyhine açılan Tapu iptali ve tescil davasında;

Dava konusu taşınmazın bilgileri;

Çankırı ili, Ilgaz ilçesi, Saraycık köyü, Arpalık mevki, 204 ada 1 parsel

Hudutları: Saraycık köyü Bey köy yolunun Arpalık mevkiinde bulunan 204 ada 1 parselin; doğusunda 204 ada 19 parsel, kuzeyinde 204 ada 2, batısında dere ve 205 ada 16, güneybatısında dere ve 205 ada 17 parsel, güneyinde kadastro paftasında Saraycık deresi yer almaktadır.

Yüzölçümü: 3.137,41 m2

Davacı, yukarıda belirtilen taşınmazı Sadık YAYLACI'dan 26/09/2016 tarihinde satın aldığını, kadastro çalışmalarından önce 08/03/1976 tarih geldisi 53, cilt 88 sahife 25 sıra no 2 yer davaya konu taşınmazla aynı olduğunu, 2007 yılı kadastro çalışmalarında eski tapu kaydındaki 3873 m2 dikkate alınmadığını önceki yüzölçümü ile yeni yüzölçümü arasında 736,41 m2 fark bulunduğunu, bu kısmında dava konusu yere ait olduğunu bu nedenle Hazine adına kayıt yapılan ve dere kısmında bırakılan 736,41 m2 nin iptali ile 204 ada 1 parsele eklenerek adına tescilini talep ve dava etmiştir.

TMK 'nun 713/4 - 5Maddesi gereğince, taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin, ilan tarihinden itibaren üç(3) ay içinde mahkememizin yukarıda numarası yazılı dosyasına itiraz etmeleri, aksi halde taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği ilan olunur.