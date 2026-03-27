T.C.ILGIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ILGIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/324 Esas

DAVACI : DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAVALI: Nusrettin KöstekliDavacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Mahkememizce adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı davetiye çıkarılmış olup, mernis adresinin ve kollukça yapılan adres araştırmasından herhangi bir sonuç alınamamış ve ilgili tebligatlar yapılamamıştır. Davacı tarafından açılan davada Konya İli, Ilgın İlçesi, Şıhbedrettin mahallesi, (eski 440 ada 24 parsel) yeni 440 ada 843 parsel üzerindeki kamulaştırma bedel tespitinin yapılarak davacı DSİ Genel Müdürlüğü adına tesciline yönünde dava açılmıştır.

Duruşma Günü 17/06/2026 günü saat 10:20 olup, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra işbu evrakların tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen ihtar ve tebliğ olunur.