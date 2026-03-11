T.C. İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/48 Esas

KARAR NO : 2025/335

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından dahili davalılar Mazlum Baran GÜVEN ve Nazım GÜVEN aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen karar ile;

''HÜKÜM :

Davanın KABULÜNE,

1-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Taşdelen Köyü 142 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol tarafından düzenlenen 29/04/2025 tarihli krokide yeşil renkli"IR1" harfi ile gösterilen 1.011,40 m²'lik, yeşil renkli daimi irtifak hakkının toplam kamulaştırma bedelinin 19.578,02 TL olarak TESPİTİNE,

2-Sivas ili, İmranlı ilçesi, Taşdelen Köyü 142 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın Fen bilirkişisi Harun Şenol'un 29/04/2025 raporunda " IR1 "harfi ile gösterilen 1.011,40 m²'lik bölümünde davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,''

Dahili davalılar Mazlum Baran GÜVEN ve Nazım GÜVEN'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/03/2026